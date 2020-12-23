Задержали в трехэтажном особняке: смотрящего за новосибирскими дорогами поймали на взятках

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении главы регионального управления автодорогами, его брата и двоих бизнесменов, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Главу управления автодорог Новосибирской области обвинили в коррупционных преступлениях сразу по нескольким пунктам (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ.

По данным следствия, в августе-декабре 2020 года начальник казенного учреждения лично и через посредника, которым выступал его брат, получил взятки.

«От двоих представителей коммерческих организаций <…> в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за свое общее покровительство в отношении представляемых ими организации», — рассказали в ведомстве.

За эти деньги чиновник должен был «сохранить ранее наработанные и сформировать новые договорные отношения».

Речь идет о выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области.

Начальника учреждения, его брата и двух бизнесменов планируют заключить под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

«Проведены обыски в учреждении, коммерческих организациях и в жилых помещениях подозреваемых», — добавили в СК.

Ранее в Барнауле по подозрению в мошенничестве задержали руководителей известной медицинской сети.