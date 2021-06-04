4 июня
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Происшествия

Бастрыкин потребовал объяснить арест полицейского из Новосибирска, который смертельно ранил человека

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову задержанному.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Теперь новосибирским следователям поручено немедленно доложить об основаниях возбуждения этого уголовного дела, а также ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «Интерфакс».

В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу, «назначены служебные проверки».

Напомним, трагедия случилась 28 мая. Трое молодых людей возвращались из Томска в Новосибирск.

Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пронесся мимо них на высокой скорости.

Парни говорят, что не заметили требования гаишника остановиться и проехали мимо. В итоге при задержании инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего парня. Он скончался в больнице.

Ранее новосибирцы создали петицию на Сhange.org, адресованную главному прокурору Новосибирска Роману Сиваку.

Они требуют освободить полицейского, а также просят тщательного расследования, привлечения к ответственности водителя и пассажиров авто за сопротивление сотруднику полиции.

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