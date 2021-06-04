Новосибирцы создали петицию с требованием освободить полицейского, застрелившего 19-летнего парня

Новосибирцы создали петицию на сайте Сhange.org , адресованную главному прокурору Новосибирска Роману Сиваку. Поводом стало недавнее происшествие, когда сотрудник ДПС случайно застрелил задержанного.

Создатели петиции требуют освободить полицейского, а также просят тщательного расследования, привлечения к ответственности водителя и пассажиров авто за сопротивление сотруднику полиции, пишет «Комсомольская правда».

За три дня обращение подписали больше 18 тыс. человек.

Напомним, трагедия случилась 28 мая. Трое молодых людей возвращались из Томска в Новосибирск.

Сотрудники ДПС утверждают, что попытались тормозить автомобиль на дороге из-за тонировки стекол, но тот пронесся мимо них на высокой скорости.

Парни говорят, что не заметили требования гаишника остановиться и проехали мимо. В итоге при задержании инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнего парня. Он скончался в больнице.

Ранее Мария Бутина предложила наградить полицейского. Она заявила, что сейчас каждый житель России должен выйти на защиту правоохранителя, застрелившего парня.

Бутина подчеркнула, ссылаясь на федеральный закон «О полиции», что борец за общественную безопасность «не обязан предупреждать о применении» оружия — если есть опасность.