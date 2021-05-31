31 мая 26°C
﻿
Жизнь

Бутина призвала наградить полицейского, «нечаянно» застрелившего в голову 19-летнего новосибирца

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина в своем Telegram-канале предложила наградить полицейского, застрелившего «непроизвольно» парня в Новосибирской области.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
Facebook Марии Бутиной.

Напомним, 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову и тяжело ранил молодого человека, скончавшегося в больнице.

В региональном СК возбудили уголовное дело. 30 мая действия полицейского переквалифицировали — из «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в «причинение смерти по неосторожности».

«Инспектор осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль. Сотрудникам начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, 38-летний сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами. После чего вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение, и непроизвольно нажал на спусковой крючок», — рассказали в ведомстве.

Бутина заявила, что сейчас каждый житель России должен выйти на защиту правоохранителя, застрелившего парня.

«Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом“, а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции», — отметила Бутина.

Впрочем, как видно на кадрах, именно полицейский — жизни которого якобы была угроза — руками и ногами бил молодого человека перед тем, как застрелить в голову.

Бутина подчеркнула, ссылаясь на федеральный закон «О полиции», что борец за общественную безопасность «не обязан предупреждать о применении» оружия — если есть опасность.

«Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет», — обратилась общественница к начальству инспектора и органам следствия.

Ранее стало известно, что Бутина выиграла предварительное голосование «Единой России» в Кировской области и стала на шаг ближе к Госдуме.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость