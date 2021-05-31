Бутина призвала наградить полицейского, «нечаянно» застрелившего в голову 19-летнего новосибирца

Напомним, 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову и тяжело ранил молодого человека, скончавшегося в больнице.

В региональном СК возбудили уголовное дело. 30 мая действия полицейского переквалифицировали — из «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в «причинение смерти по неосторожности».

«Инспектор осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль. Сотрудникам начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, 38-летний сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами. После чего вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение, и непроизвольно нажал на спусковой крючок», — рассказали в ведомстве.

Бутина заявила, что сейчас каждый житель России должен выйти на защиту правоохранителя, застрелившего парня.

«Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом“, а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции», — отметила Бутина.

Впрочем, как видно на кадрах, именно полицейский — жизни которого якобы была угроза — руками и ногами бил молодого человека перед тем, как застрелить в голову.

Бутина подчеркнула, ссылаясь на федеральный закон «О полиции», что борец за общественную безопасность «не обязан предупреждать о применении» оружия — если есть опасность.

«Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет», — обратилась общественница к начальству инспектора и органам следствия.

Ранее стало известно, что Бутина выиграла предварительное голосование «Единой России» в Кировской области и стала на шаг ближе к Госдуме.