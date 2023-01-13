13 января
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Происшествия

Бастрыкин рассказал о хищениях из воинских частей на сумму 44, 5 млн рублей

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении шести обвиняемых в хищениях из воинских частей.

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Речь идет о некоторых подразделениях Московского региона и Санкт-Петербурга.

По словам председателя Следственного комитета России (СКР), фигуранты похитили из хранилищ 80 наименований вещевого имущества общей стоимостью 44,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Трое пошли на сотрудничество со следствием и заключили досудебное соглашение. Сейчас их судят за инкриминируемое преступление. Сообщники знакомятся с материалами дела, указывает Lenta.ru.

Ранее Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели бийчанина на тюбинге.

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