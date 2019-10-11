Базы персональных данных россиян «утекают» в сеть не только через банки

Также за этот период регулятор обнаружил почти 13 тыс. публикаций с предложениями о покупке или продаже различных баз персональных данных россиян.
Источниками утечек выступают не столько банковские работники <только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций>, сколько операторы обработки персональных данных. В частности, сайты интернет-магазинов, пишет bfm.ru.
Чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — достаточно ФИО и номера телефона человека.
В августе Генпрокуратура РФ начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные россиян.
Прокуратура считает, что из-за этого россияне могли потерять инвестиционный доход в размере 45 млрд рублей.
По версии надзорного ведомства, работники ПФР незаконно перенаправляли деньги россиян в НПФ, используя поддельные нотариальные подтверждения подписей граждан.