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Происшествия

Базы персональных данных россиян «утекают» в сеть не только через банки

Банк России в первом полугодии зафиксировал 18 крупных случаев утечки баз данных, из них только три произошли из финансовых организаций, говорится в годовом отчете ФинЦЕРТа, сообщает ТАСС.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Также за этот период регулятор обнаружил почти 13 тыс. публикаций с предложениями о покупке или продаже различных баз персональных данных россиян.

Источниками утечек выступают не столько банковские работники <только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций>, сколько операторы обработки персональных данных. В частности, сайты интернет-магазинов, пишет bfm.ru.

Чтобы украсть деньги, мошенникам в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — достаточно ФИО и номера телефона человека.

В августе Генпрокуратура РФ начала проверку Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — надзорное ведомство подозревает, что сотрудники ПФР за вознаграждение передавали в НПФ персональные данные россиян.

Прокуратура считает, что из-за этого россияне могли потерять инвестиционный доход в размере 45 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, работники ПФР незаконно перенаправляли деньги россиян в НПФ, используя поддельные нотариальные подтверждения подписей граждан.

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