Бдительные российские таможенники нашли тайник с выпивкой на прибывшем из Японии судне

При осмотре судна в одной из кают обнаружено скрытое подпалубное пространство, в котором был оборудован тайник. В нем находилось 16 коробок с алкогольными напитками японского происхождения — виски, водка, вино, коньяк и другие, всего 163 литра.
Товары принадлежали одному из членов экипажа судна.
По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) таможня возбудила административное дело.
Алкогольная продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств.
Моряку грозит штраф и конфискация товаров, отмечает пресс-служба Сахалинской таможни.
Ранее российского депутата задержали по подозрению в контрабанде сигарет.