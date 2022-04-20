Бдительные российские таможенники нашли тайник с выпивкой на прибывшем из Японии судне

Тайник с контрабандным алкоголем обнаружили таможенники совместно с пограничниками на транспортном судне, прибывшем из Японии в Южно-Курильск (о. Кунашир, Сахалинская область), сообщает «Интерфакс».

При осмотре судна в одной из кают обнаружено скрытое подпалубное пространство, в котором был оборудован тайник. В нем находилось 16 коробок с алкогольными напитками японского происхождения — виски, водка, вино, коньяк и другие, всего 163 литра.

Товары принадлежали одному из членов экипажа судна.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) таможня возбудила административное дело.

Алкогольная продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств.

Моряку грозит штраф и конфискация товаров, отмечает пресс-служба Сахалинской таможни.

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