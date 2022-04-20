20 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бдительные российские таможенники нашли тайник с выпивкой на прибывшем из Японии судне

Тайник с контрабандным алкоголем обнаружили таможенники совместно с пограничниками на транспортном судне, прибывшем из Японии в Южно-Курильск (о. Кунашир, Сахалинская область), сообщает «Интерфакс».

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

При осмотре судна в одной из кают обнаружено скрытое подпалубное пространство, в котором был оборудован тайник. В нем находилось 16 коробок с алкогольными напитками японского происхождения — виски, водка, вино, коньяк и другие, всего 163 литра.

Товары принадлежали одному из членов экипажа судна.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) таможня возбудила административное дело.

Алкогольная продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств.

Моряку грозит штраф и конфискация товаров, отмечает пресс-служба Сахалинской таможни.

Ранее российского депутата задержали по подозрению в контрабанде сигарет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость