Российского депутата задержали по подозрению в контрабанде сигарет

В Калининградской области депутата областной Думы Ивана Грибова и четверых его сообщников задержали по подозрению в контрабанде сигарет, пишет Lenta.ru.

По данным следствия, они поставляли табачную продукцию без акцизных марок на территорию Европейского союза (ЕС).

В период с июня 2018-го по январь 2019 года Грибов его сын и еще трое фигурантов организовали в городе Мамоново незаконное производство и склад, на котором хранили продукцию, рассказала официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко.

Чтобы создать видимость легальности своей деятельности, они использовали реквизиты офшорной компании и изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту, якобы заключенных с их фирмой на поставку в Литву более 27,9 млн пачек сигарет, а также достали фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур в странах ЕС.

Следователи считают, что с марта по сентябрь 2019 года депутат и соучастники продали более 3,8 миллиона коробок сигарет, общая стоимость которых составила 232,5 млн рублей.

После задержания Грибова поместили в СИЗО. Свою вину он не признал.

С остальными подозреваемыми в настоящее время работает следствие.

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