Экс-прокурора Новосибирской области задержали за «крышевание» криминальных авторитетов

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали за «крышевание» бизнеса — он оберегал от проверок определенный торговый центр, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, он во время своей работы в надзорном ведомстве получал деньги от криминальных авторитетов.

Предполагается, что это были, в том числе и деньги владельцев крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Взамен Фалилеев оберегал торговый центр от всяческих проверок.

Одновременно с бывшим прокурором задержали и его экс-заместителя Андрея Турбина.

Проверка Генпрокуратуры

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 годы, потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры РФ.

Проверка была серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания.

Накануне проверки Фалилеев ушел в отпуск, а его первый заместитель Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Служба

Фалилеев является Государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию Генерал-лейтенант. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже были некие сведения о возможных превышениях его полномочий.

Ранее сибирского прокурора отказались осободить из-под ареста. Новосибирский областной суд отказался освободить арестованного 47-летнего Олега Бушмакина, бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска, которого обвиняют в коррупции.