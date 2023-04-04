Пенсионерке позвонила неизвестная и представилась женой ее внука. Злоумышленница воспользовалась классической схемой «родственник попал в ДТП» и убедила женщину, что ей нужно передать все имеющиеся у нее деньги водителю такси.

У пенсионерки было только 270 тыс. рублей. Ей велели положить их в пакет и не говорить таксисту, что внутри деньги. Женщина так и сделала, сказав, что внутри постельные принадлежности.

Водителю-курьеру это показалось подозрительным. Он вызвал полицию.

Правоохранители вскрыли пакет, обнаружили там деньги и опросили пенсионерку. Когда выяснились детали, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Благодаря бдительности таксиста, пожилая женщина не потеряла накопления за два года, отложенные на проведение газа.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника барнаульского института обвинили в мошенничестве, подкупе и взятках.