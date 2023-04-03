3 апреля
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Происшествия

Бывшего сотрудника барнаульского института обвинили в мошенничестве, подкупе и взятках

Бывший руководитель отдела Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко предстанет перед судом, сообщили в следственном комитете Алтайского края.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

По данным следствия, обвиняемый в период с 2016 по 2022 год незаконно получил подкуп в размере 57 тыс. рублей, а также взятку в размере 42 тыс. рублей.

Деньги ему заплатили компании, которые продают системы капельного орошения, укрывной материал, саженцы и другие товары для садоводства.

Взятка предназначалась для того, чтобы данные фирмы выбрали в качестве поставщиков до проведения закупочных процедур.

Мужчина также с использованием своего служебного положения похитил саженцы на 375,5 тыс. рублей. На его имущество стоимостью свыше 2 млн рублей наложили арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали суд для рассмотрения.

Ранее в Алтайском крае директор фирмы давал миллионные взятки «дорожникам».

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