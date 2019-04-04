28 марта в районе остановки «МФЦ» на Павловском тракте водитель маршрутки сбил собаку и не остановился. Барнаулец встретил того самого водителя на дороге и поинтересовался, почему тот не пропустил животное.

Разговор с водителем опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». На кадрах видно, что водитель о произошедшем говорит в приподнятом настроении и ни о чем не сожалеет.

Более того, на вопрос, почему он сбил животное, ответил: «А что они бегают? Бегай ты — я тебя задавлю».

Слова водителя вызвали неоднозначную реакцию жителей.

«Интересно все рассуждают. А когда резко бы он затормозил на такой махине и его бы занесло в столб и пострадали бы все люди в автобусе, что бы тогда говорили? Не думаю, что он целился в собаку, чтобы сбить ее. Ну про то, что жизнерадостный дядя это ДА… как будто даже и не много не в себе», — пишет один из комментаторов.

Также некоторые считают, что к ответственности нужно привлечь должностных лиц, из-за которых бездомные собаки бродят по улицам.

Судьба животного неизвестна. После аварии собака оставалась на обочине.

3 апреля депутаты и чиновники обсуждали решение вопроса бездомных животных. Планируется, что по всему Алтайскому краю построят сеть муниципальных приютов.