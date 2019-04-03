На Алтае создадут сеть приютов для бродячих собак. Почему из-за этого переругались чиновники?

В Алтайском крае предлагают создать муниципальную сеть приютов для безнадзорных животных. Такое предложение озвучили 2 апреля в АКЗС на совещании рабочей группы, состоящей из депутатов, краевых и муниципальных чиновников. Проблема оказалась настолько острой, что участники обсуждения начали сыпать обвинениями и выставлять друг друга «негодяями».

Краткое содержание

Межрайонные приюты

Сеть приютов, куда будут свозить бродячих собак, заработает по межтерриториальному принципу. Всего таких пунктов передержки планируют восемь, к каждому прикрепят соседние районы.

Сколько средств понадобится на создание приютов, сказать пока нельзя. Это станет известно после утверждения нормативов, которым должны следовать такие пункты передержки зверей. Список требований примут на федеральном уровне во втором квартале 2019 года.

О том, что приюты краю необходимы, согласны все члены рабочей группы — городские и краевые чиновники, депутаты, представители прокуратуры. Проблемным стал казалось бы решенный вопрос, в чьих полномочиях все же будет отлов, транспортировка и содержание собак и кошек.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Кто будет отвечать?

По действующему закону, отловом и содержанием бродячих животных должны заниматься муниципальные власти, то есть администрации городов и районов. Замначальника краевого управления ветеринарии Анатолий Батюта заявил, что чиновники в районах обязанности по этому вопросу не исполняют. А подтвердить это утверждение, по словам Батюты, могут «представления прокуратуры, уголовные дела и жалобы жителей».

Анатолий Батюта,

заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края:

Соорудить вольеры, а это обычные клетки для животных, посчитали невозможным, несмотря на то, что граждане постоянно обращаются в местные администрации с мольбами принять меры к стаям бродячих собак.

На отлов и содержание животных выделяются деньги из краевого бюджета. В 2018 году из 8 млн рублей было потрачено только 5,8. Остальные средства вернули. Это также заставило краевых чиновников усомниться в добросовестном исполнении обязанностей, возложенных на местные администрации.

Другая сторона настаивает, что полномочия и вовсе нужно отдать на уровень края.

Глава Рубцовского района Петр Афанасьев считает, что Батюта несправедливо выставил глав муниципалитетов «негодяями», а также предложил «уважаемому Анатолию Анатольевичу издать доклад отдельной книгой и отправить в муниципальные образования для придания большего веса управлению ветеринарии».

Желающих нет

В ответ на критику бездействия местных властей Афанасьев заметил, что по итогам 2018 года из 72 муниципальных образований 38 действительно совсем не исполняли полномочия.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Петр Афанасьев,

глава Рубцовского района , заместитель председателя совета муниципальных образований Алтайского края:

Это не говорит о том, что они не хотели, а просто это невозможно было сделать. Желающих заниматься этим бизнесом просто нет. До того зарегламентировали процедуру рекомендациями и приказами, что те люди, которые этим занимаются, крутят у виска. Рекомендации делали специалисты, которые знают, что такое животные или нет?

Например, по рекомендации управления ветеринарии ловить бродячую собаку нужно сеткой из специального ружья. Стрелять даже холостым патроном (а именно такие патроны используют для выбрасывания сетки) в деревне, а тем более в городе, проблематично, объяснил Афанасьев.

Вместо этого в 15 районах края собак просто травят. По заявлению главы муниципалитета на место выезжает ловец и подбрасывает приманку с ядом. Животное съедает ее и умирает за три-четыре дня. Другие способы для деревни не работают, сказал Петр Афанасьев.

Приют «Ласка». priutlaska в Instagram.

Проблема еще и в том, что специалист по отлову в Рубцовском районе теперь отказывается заниматься этим, а кто придет ему на смену — неизвестно. В других районах таких специалистов нет совсем. Поэтому муниципалы и настаивают на том, чтобы делегировать полномочия управлению ветеринарии, на что ветврачи категорически не согласны.

Выходите из кабинета

Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов призвал краевых чиновников все же поменять позицию, начать разрабатывать новые порядки и методики, а также больше «ходить по улицам городов и районов», не находиться постоянно «в кабинетах своего уважаемого ведомства».

Борис Трофимов,

председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению: