«Липовый» отлов: алтайская прокуратура отчитала власти за работу с бродячими собаками

Масштаб проблемы
О ситуации 14 марта рассказала Ирина Трошина, начальник отдела прокуратуры края, на совещании с местными депутатами в краевом парламенте.
По ее словам, за последние два года полиция края зарегистрировала почти 500 случаев нападения безнадзорных животных на граждан, в медучреждения обратились более 1,2 тысяч человек. В местные администрации поступило 954 обращения на отлов бродячих собак.
В прокуратуре подчеркивают: это важный вопрос, потому что касается безопасности, сохранения здоровья граждан.
Однако в городах и особенно в районах к выполнению этого полномочия относятся очень сложно: денег выделятся мало, а требований — вагон. Животных нужно не просто отловить, но и затем содержать определенное время, провести ветеринарный осмотр, стерилизовать. А теперь федеральное законодательство запретило и умерщвлять животных. Во многих районах это считают откровенной глупостью, хоть и не говорят об этом публично.
В любом случае тема отлова и содержания бродячих животных стала требовать больших усилий и затрат в муниципалитетах. А денег на это из краевого бюджета выделяется совсем немного — 8 млн рублей на все 59 городов и районов. Примерно треть районов возвращает эти субвенции обратно, вообще отказываясь выполнять полномочие.
В 2018 году в Алтайском крае планировали отловить 10,5 тысяч собак.
Только на бумаге
Не мудрено, что прокуратура нашла много нарушений. По словам Ирины Трошиной, в 2018 году ведомство вынесло 94 протеста и 92 представления об устранении нарушений. Прокуратура выявила более 90 местных нормативных актов, которые неправильно определяли порядок отлова и содержания животных.
Самая большая беда оказалась — в определении и работе подрядчиков, которые по контрактам должны были ловить бродячих собак.
Например, в Новоалтайске администрация заключила контракт с организацией, зарегистрированной и расположенной в Ачинске Красноярского края. Компания не имела в крае своих представителей. 608 заявок на отлов оказались не исполненными.
В Солонешенском, Солтонском, Павловском, Целинном. Красногорском районах подрядчики не соблюдали ветеринарные требования: собак никто не осматривал, условий для содержания и захоронения не было.
В Павловском районе животных просто умерщвляли, без передержек, осмотров и вакцинаций — всего около 500 собак. Так же поступали подрядчики еще в четырех районах. При этом по контракту им перечислялись деньги и на содержание, и на осмотр.
В некоторых муниципалитетах подрядчики «рисовали» свою работу только на бумаге. Например, в Целинном районе предприниматель получил за «отлов» 60 животных 48 тысяч рублей на основании фиктивных актов. Такая же ситуация была в Усть-Калманском районе.
В Бийске, Белокурихе и 5 районах подрядчиком была одна и та же организация, у которой не было фондов передержки, специнвентаря, транспортных средств, работников. В ее штате числился только один директор, который не смог указать места захоронения животных.
Ловить придется по-новому
Недавно на федеральном уровне приняли закон, который регулирует отлов бродячих животных. Он запретил умерщвлять животных и обязал их отлавливать, лечить и стерилизовать. На февральской сессии алтайские депутаты привели региональный закон в соответствие и удвоили сумму, выделенные на эти цели — до 16 млн рублей.
Однако этих мер будет недостаточно. Борис Трофимов, председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС, в частности говорил о том, что федеральном уровне не разработаны нормативы содержания безнадзорных животных. Не ясно, например, какие требования к местам содержания: сколько кв. метров должно приходиться на одну собаку, как ее нужно кормить, сколько дней держать и т. д. А от этого зависит и цена.
Ирина Торшина сообщила, что те цены на услуги, исходя из которых раньше рассчитывали субвенции, не верны. И их прокуратура тоже будет оспаривать.
«Будет другая методика расчета. Но рассчитывать на то, что всем хватит денег, наверно, не приходится», — сказала представитель прокуратуры.
Впрочем, спикер АКЗС Александр Романенко объяснил, что главное сегодня — определить механизмы работы.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:
Управление ветеринарии берет на себя обязательства по стерилизации. Но кто этому управлению поймает животных и привезет? И куда управление потом отвезет? Вот в чем проблема. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, ищем варианты. Приюты есть только в Бийске и Барнауле. Нам нужно вместе найти механизм. Это сложно.
Ирина Торшина резюмировала, что заняться проблемой местным властям в любом случае придется: и для исполнения закона и для обеспечения безопасности жителей.