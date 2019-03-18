«Липовый» отлов: алтайская прокуратура отчитала власти за работу с бродячими собаками

Города и районы края категорически не справляются с отловом бродячих животных, а где-то откровенно манкируют своими обязанностями. Почти треть муниципалитетов возвращают деньги, которые им на это выделяют. А многие другие заключают контракты, которые выполняются только на бумаге. К таким выводам пришла прокуратура края, которая разбиралась в вопросе.

Масштаб проблемы

О ситуации 14 марта рассказала Ирина Трошина, начальник отдела прокуратуры края, на совещании с местными депутатами в краевом парламенте.

По ее словам, за последние два года полиция края зарегистрировала почти 500 случаев нападения безнадзорных животных на граждан, в медучреждения обратились более 1,2 тысяч человек. В местные администрации поступило 954 обращения на отлов бродячих собак.

В прокуратуре подчеркивают: это важный вопрос, потому что касается безопасности, сохранения здоровья граждан.

Однако в городах и особенно в районах к выполнению этого полномочия относятся очень сложно: денег выделятся мало, а требований — вагон. Животных нужно не просто отловить, но и затем содержать определенное время, провести ветеринарный осмотр, стерилизовать. А теперь федеральное законодательство запретило и умерщвлять животных. Во многих районах это считают откровенной глупостью, хоть и не говорят об этом публично.

В любом случае тема отлова и содержания бродячих животных стала требовать больших усилий и затрат в муниципалитетах. А денег на это из краевого бюджета выделяется совсем немного — 8 млн рублей на все 59 городов и районов. Примерно треть районов возвращает эти субвенции обратно, вообще отказываясь выполнять полномочие.

В 2018 году в Алтайском крае планировали отловить 10,5 тысяч собак.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Только на бумаге

Не мудрено, что прокуратура нашла много нарушений. По словам Ирины Трошиной, в 2018 году ведомство вынесло 94 протеста и 92 представления об устранении нарушений. Прокуратура выявила более 90 местных нормативных актов, которые неправильно определяли порядок отлова и содержания животных.

Самая большая беда оказалась — в определении и работе подрядчиков, которые по контрактам должны были ловить бродячих собак.

Например, в Новоалтайске администрация заключила контракт с организацией, зарегистрированной и расположенной в Ачинске Красноярского края. Компания не имела в крае своих представителей. 608 заявок на отлов оказались не исполненными.

В Солонешенском, Солтонском, Павловском, Целинном. Красногорском районах подрядчики не соблюдали ветеринарные требования: собак никто не осматривал, условий для содержания и захоронения не было.

В Барнауле живодеры выбросили собаку в мусорный бак. facebook.com

В Павловском районе животных просто умерщвляли, без передержек, осмотров и вакцинаций — всего около 500 собак. Так же поступали подрядчики еще в четырех районах. При этом по контракту им перечислялись деньги и на содержание, и на осмотр.

В некоторых муниципалитетах подрядчики «рисовали» свою работу только на бумаге. Например, в Целинном районе предприниматель получил за «отлов» 60 животных 48 тысяч рублей на основании фиктивных актов. Такая же ситуация была в Усть-Калманском районе.

В Бийске, Белокурихе и 5 районах подрядчиком была одна и та же организация, у которой не было фондов передержки, специнвентаря, транспортных средств, работников. В ее штате числился только один директор, который не смог указать места захоронения животных.

Собака. Идет снег. СС0

Ловить придется по-новому

Недавно на федеральном уровне приняли закон, который регулирует отлов бродячих животных. Он запретил умерщвлять животных и обязал их отлавливать, лечить и стерилизовать. На февральской сессии алтайские депутаты привели региональный закон в соответствие и удвоили сумму, выделенные на эти цели — до 16 млн рублей.

Однако этих мер будет недостаточно. Борис Трофимов, председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС, в частности говорил о том, что федеральном уровне не разработаны нормативы содержания безнадзорных животных. Не ясно, например, какие требования к местам содержания: сколько кв. метров должно приходиться на одну собаку, как ее нужно кормить, сколько дней держать и т. д. А от этого зависит и цена.

Ирина Торшина сообщила, что те цены на услуги, исходя из которых раньше рассчитывали субвенции, не верны. И их прокуратура тоже будет оспаривать.

«Будет другая методика расчета. Но рассчитывать на то, что всем хватит денег, наверно, не приходится», — сказала представитель прокуратуры.

Впрочем, спикер АКЗС Александр Романенко объяснил, что главное сегодня — определить механизмы работы.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Управление ветеринарии берет на себя обязательства по стерилизации. Но кто этому управлению поймает животных и привезет? И куда управление потом отвезет? Вот в чем проблема. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, ищем варианты. Приюты есть только в Бийске и Барнауле. Нам нужно вместе найти механизм. Это сложно.

Ирина Торшина резюмировала, что заняться проблемой местным властям в любом случае придется: и для исполнения закона и для обеспечения безопасности жителей.