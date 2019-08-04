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Происшествия

Белый Cadillac с алтайскими номерами сбил рабочего в Новосибирске и скрылся с места ДТП

4 августа при движении по Красному проспекту в направлении улицы Фабричной в Новосибирске, девушка за рулем Cadillac Escalade с алтайскими номерами совершила наезд на рабочего, занимавшегося укладкой плитки, а через некоторое время столкнулась с кроссовером Nissan Quashqai, сообщает АСТ 54.

Полицейские обнаружили сбивший рабочего "Кадиллак".
Полицейские обнаружили сбивший рабочего "Кадиллак".
Aleksei Starovoitov, vk.com/act54

С различными травмами парень 1996 года рождения госпитализировали. А водитель Cadillac вышла и пересела на пассажирское кресло, на ее место сел мужчина, после чего они скрылись, рассказал старший инспектор пропаганды ГУ МВД НСО Владислав Савченков.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого автомобиля, тех, кто находился за рулем, либо вам известны хозяева авто или вы были очевидцем, просьба обратиться по телефонам: +7−383−232−23−51, 232−23−21 (№ телефонов в Новосибирске).

Конфиденциальность гарантируется.

Очевидцы ДТП рассказали в комментариях, как случилось ДТП: «Кадиллак» сначала наехал на плитку сбил человека, потом авто стало мотылять по дороге. И он влетел в «кошкай» <…>Кадиллак выкинуло на обочину через бордюр. Ударившись капотом об железный контейнер, он остановился. Потом лично я видел как мужчина вышел показал, куда сдать назад, машина выехала. Мужик сел спереди и умчались в горизонт, обьехав водителя «кошкая», который их хотел остановить".

По последним данным, автомобиль найден. Полицейские сделали соответствующую экспертизу автомомбиля на предмет ДТП.

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