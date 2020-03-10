«Белый кролик»: в соцсетях появилась новая схема обмана «имени Дудя»

Стать жертвами могут, в частности, поклонники блогера Юрия Дудя, пишут «Известия». Схему назвали «Белый кролик» — в честь одного из героев сказки «Алиса в Стране чудес».

От имени звезд злоумышленники предлагают потенциальным жертвам пройти опрос за вознаграждение. Затем клиенту присылают на электронную почту уведомление о выигрыше.

По словам экспертов газеты, схема очень опасна, поскольку на всех этапах не вызывает сомнений у пользователей, пишет bfm.ru. Мошенники в результате получают доступ к логинам и паролям.

Между тем барнаульская бабушка 1935 года рождения дала жесткий отпор мошенникам, которые ночью по телефону вымогали у нее крупную сумму денег.

Звонок в квартире пенсионерки раздался ночью. Мошенник представился сотрудником полиции.

Он сначала шокировал бабушку тем, что ее дочь совершила только что наезд на пешехода. И чтобы избежать тюрьмы женщина должна заплатить за дочь 1 млн рублей.

Лжеполицейский предложил перевести эти деньги на банковский счет. Однако он не на ту напал. Бабушка прервала разговор, позвонила дочери и убедилась в том, что ее попытались обмануть.