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Происшествия

Березовые чурки подвели алтайских сельчан под статью

В Родинском районе Алтайского края на двух разных участках летом пропали по 19 берез. Об этом в полицию пожаловались местные жители.

Березовые чурки.
Березовые чурки.
22.мвд.рф

Деревьев не стало на участках в трех и семи километрах от села Центральное. Туда выехали следственно-оперативные группы, провели осмотры мест происшествий, изъяли спилов с пней, бензопилу и цепь для нее.

Правоохранителям удалось найти причастных к вырубке. Ими оказались сельчане 40, 32 и 30 лет.

Сначала на них завели уголовные дела за кражу и незаконную рубку, потом объединили все в одно производство.

«В ходе расследования было установлено, что сельские жители спилили сырорастущие деревья с целью личного обогащения. Всего ими было заготовлено 1366 чурок, ущерб составил более 42-х тысяч рублей», — рассказали в краевом МВД.

Расследование закончили и передали материалы на рассмотрение суда.

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