В Сибири возбудили дело о контрабанде лесоматериалов на 260 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту нелегальной закупки лесоматериалов на территории Красноярского края, с ообщает «Интерфакс».

«Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов)», — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иностранный гражданин организовал нелегальную закупку лесоматериалов на территории Красноярского края, которые вывозили за границу под видом внешнеэкономической деятельности юридических лиц.

В 2018—2019 годах по подложным контрактам экспортировано свыше 45 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью более 260 млн рублей.

Расследование уголовного дела контролирует транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что двух бизнесменов в Алтайском крае будут судить за коррупционный вывоз леса за рубеж. Власти Алтайского края прокомментировали громкое дело о контрабанде леса на 500 млн рублей.