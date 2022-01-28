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Происшествия

В Сибири возбудили дело о контрабанде лесоматериалов на 260 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту нелегальной закупки лесоматериалов на территории Красноярского края, сообщает «Интерфакс».

Сосновый лес. Дрова.
Сосновый лес. Дрова.
Анна Зайкова.

«Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов)», — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иностранный гражданин организовал нелегальную закупку лесоматериалов на территории Красноярского края, которые вывозили за границу под видом внешнеэкономической деятельности юридических лиц.

В 2018—2019 годах по подложным контрактам экспортировано свыше 45 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью более 260 млн рублей.

Расследование уголовного дела контролирует транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что двух бизнесменов в Алтайском крае будут судить за коррупционный вывоз леса за рубеж. Власти Алтайского края прокомментировали громкое дело о контрабанде леса на 500 млн рублей.

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