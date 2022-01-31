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Происшествия

Три уголовных дела завели в Алтайском крае после вырубки берез

В Немецком национальном районе Алтайского края завели три уголовных дела, связанных с незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Березы.
Березы.
CC0

Двое 35-летних местных жителей за вырубку семи берез получили 2 года и 3 месяца лишения свободы условно. Ущерб природе оценили в почти 90 тыс. рублей.

Кроме этого, еще два уголовных дела в отношении четверых жителей района, которые также незаконно срубили семь берез, находятся на рассмотрении в суде.

«В результате противоправных действий жителей района, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, суммарный ущерб по трем фактам составил более 140 тысяч рублей», — заявили в полиции.

Ранее за рубку берез осудили сельчан в Кулундинском районе. На них пожаловался представитель местного лесничества.

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