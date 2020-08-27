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Происшествия

Беспечная россиянка упала в расщелину и провела два дня на леднике в шортах

Россиянка упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах и в течение двух суток дожидалась там помощи без теплой одежды, сообщила спасательная служба Air Zermatt AG в Facebook.

Туризм. Путешествие. Горы.
Туризм. Путешествие. Горы.
СС0

Женщина, несмотря на предупреждения, в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения, рассказали спасатели.

Она упала в расщелину на леднике глубиной около 10−15 метров, где и находилась следующие два дня.

Призывы женщины о помощи услышали проходившие мимо альпинисты. Они вызвали спасателей, которые помогли туристке выбраться из расщелины.

«Служба Zermatt не знала такого чудесного спасения за последние 20 лет», — говорится в сообщении.

Россиянка не получила травм, однако имела легкое переохлаждение, пишет Lenta.ru. Температура ее тела на момент спасения составляла 34 градуса.

В августе одна из участников туристической группы провалилась в расщелину на леднике Актру (Республика Алтай) и не смогла самостоятельно выбраться. Спустя два часа силами альпинистов-инструкторов альплагеря «Сачки» женщину подняли на поверхность.

Серьезных травм она не получила и медицинская помощь туристке не потребовалась.

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