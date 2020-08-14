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Происшествия

Туристка упала в расщелину на леднике в Горном Алтае

13 августа в Республике Алтай произошло очередной ЧП с туристами. Одна из участников туристической группы провалилась в расщелину на леднике Актру и не смогла самостоятельно выбраться, сообщили в МЧС.

Актру.
Актру.
vk.com/hamstergirl

Сообщение к спасателям поступило в 15:00. Спустя два часа силами альпинистов-инструкторов альплагеря «Сачки» женщину подняли на поверхность.

Серьезных травм она не получила и медицинская помощь туристке не потребовалась.

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