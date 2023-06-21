Беспилотник рухнул под Новой Москвой. Очевидцы сообщают о взрыве (обновлено)

Рано утром 21 июня беспилотник упал в районе деревни Лукино под Новой Москвой.

На а месте работают экстренные службы. Территория оцеплена, указывает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-каналы 112 и Mash.

Очевидцы рассказали, что слышали громкий взрыв.

Пострадавших и разрушений нет. БПЛА упал в поле.

Обновлено в 11:42.

Падение беспилотников подтвердили в ТАСС.

"Три беспилотных летательных аппарата сбиты в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом нам сообщили в правоохранительных органах".

Ранее после атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил — глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов о происходящем. А потом давались соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Напомним, происшествие случилось ночью 3 мая — два беспилотника атаковали Кремль.