23 августа
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Происшествия

Беспилотники атаковали центр и пригород столицы - снова страдает "Москва-Сити"

Несколько беспилотников атаковали центр и пригород Москвы ночью 23 августа. Один из них попал в строящееся здание на территории "Москва-Сити", сообщает ТАСС.

Москва. Москва-Сити.
Москва. Москва-Сити.
СС0

По данным Минобороны, ночью Москву и Московскую область атаковали три беспилотника самолетного типа, сообщают РИА Новости.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что ночью система ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в "Москва-Сити".

В результате атаки в здании выбило оконные проемы. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, специалисты исследуют башню между «Меркурием» и Экспоцентром.

Также Telegram-канал Mash сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали в микрорайоне Старбеево в Подмосковье - Химках. По предварительным данным, пострадала стена здания отгрузочного здания.

Это не первый случай, когда из-за атак беспилотников страдает "Москва-Сити". Ранее обломки сбитого БПЛА упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити», частично обрушилась стена одного из павильонов. Аэропортам Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский пришлось временно ограничить полеты при атаке БПЛА на Москву.

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