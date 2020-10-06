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Беспомощные старики спали голыми на деревянных кроватях в частном пансионате

В частном пансионате под Уфой пожилых россиян заставили спать голыми на деревянных кроватях без матрасов и постельного белья, рассказала ufa1.ru бывшая сотрудница учреждения.

Старость.
Старость.
CCO.

По ее словам, она уволилась из пансиона, так как у нее «не выдержало сердце».

«У меня сложилось впечатление, что их не кормят. Пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял. Также не у всех имеется даже матрас. Отношение к ним ужасное. Орут на них матом, руки распускают», — рассказала женщина.

Директор пансионата Александр Васильев в комментарии изданию назвал «обозленным человеком» бывшую сотрудницу и предположил, что она могла сама убрать постельное белье и уложить туда подопечных, чтобы их сфотографировать и тем самым скомпрометировать учреждение, пишет Lenta.ru.

Директор добавил, что учреждение постельным бельем обеспечивают родственники пациентов, а о грубом отношении персонала к пожилым постояльцам он не знает.

Позднее Васильев в письме объяснил, что речь представленные бывшей сотрудницей фотографии были сделаны в момент, когда постояльцы переодевались в новое белье после купания, в этом им помогал персонал учреждения. В это же время, по словам директора, менялось и постельное белье.

«В момент смены нательного, постельного белья и влажной уборки помещения постояльцы находятся в тех же помещениях, некоторые из постояльцев — нетранспортабельны. То есть фото было сделано в ту минуту, когда использованное белье было убрано, а чистое не постелено», — говорится в письме.

Между тем Следственный комитет Башкирии организовал по этому факту доследственную проверку.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Скандал в приюте «Успех»

Историю странного реабилитационного приюта «Успех» в Барнауле журналисты рассказали в мае 2019 года. Фото и видеоматериалы о приюте местному телеканалу передали зрители.

По их мнению, в приюте в антисанитарных условиях содержится не менее 15 человек. Одна из женщин является ветераном Великой Отечественной войны. Ночью соседи слышали из приюта стоны. На некоторых кроватях не было даже матрацев.

Тогда же министерство соцзащиты края по этому факту провело проверку условий проживания пожилых и инвалидов в помещениях, которые занимает фонд «Мир без наркотиков — это Успех».

В результате пожилым людям предложили разместиться в государственной сети стационарных соцучреждений, где имеется достаточное количество свободных мест.

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