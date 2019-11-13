«Беспредел охраны»: полиция разбирается в жестокой драке ЧОПовцев с барнаульцем

Ночью 10 ноября в Барнауле у пивного магазина произошла драка. Охранники избили мужчину ни за что, считает очевидица инцидента. Она рассказала о происшествии в соцсетях. Полиция уже занялась выяснением подробностей.

Драка случилась рядом с магазином «Пифкофф» на ул. Балтийская, 103 между 5 и 6 часами утра. Мужчина ждал жену у выхода, но охрана из ЧОП «Сотня» попросила его выйти, рассказывает горожанка.



Со ее слов, сотрудник ЧОПа несколько раз брызнул в лицо мужчине перцовым баллончиком и начал бить. Жена пострадавшего позвонила в полицию.

«Начался шум и выбежали все остальные охранники и начали бить мужчину. Отпихивая всех, кто пытался помочь. Удары приходились только на голову: как ногами, так и кулаками. Они остановились когда приехали ППС». — описывают события в группе «Инцидент Барнаул».

Мужчина находится в больнице. У него перелом носа и ушибы.

«Записи с камер не оказалось, как говорят: камеры в тот день не работали. Мы считаем, что видео исчезло с камер намерено. Это дело нельзя просто так оставлять. Беспредел охраны. Вчетвером били человека ни за что!» — обратились к барнаульцам знакомые потерпевшего.

В 2018 году произошел аналогичный случай. Охранники «Сотни» и клиенты магазина-бара «Пивкофф» подрались. Мужчину тогда били шваброй, руками и ногами, брызгали в лицо из перцового баллончика. Следствие пришло к выводу, что сотрудники ЧОП вышли за пределы своих полномочий.

Охранника приговорили к 4 годам лишения свободы условно.