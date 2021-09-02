«Бесстыжий эксперт!»: жена погибшего в Барнауле Павла Рохлова ответила на новые выводы стороны защиты

Судмедэксперт изучил заключение барнаульских коллег и пришел к выводу, что удар, нанесенный бывшим боксером, вряд мог стать причиной смерти погибшего, пишет «Толк».
Возможно, считает он, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10−12 часов до смерти. Парилов отметил, что погибший был в «хорошем подпитии» на протяжении последних 10 часов, а алкоголь действует как обезболивающее средство и замедляет реакции организма.
Светлана Рохлова опубликовала в Instagram видео, на которых за 10 часов до трагедии ее супруг вовсе не выглядит пьяным или заторможенным. Более того, он ведет автомобиль.
«Прошу понимать, это не эксперт в рамках нашего уголовного дела! Это всего лишь свидетель стороны защиты. Простым языком, ему заплатили, чтобы данный свидетель выразил свою точку зрения в суде и не более того», — написала женщина.
Напомним, громкая драка произошла в ночь на 27 июля 2020 года. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.