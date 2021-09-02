«Бесстыжий эксперт!»: жена погибшего в Барнауле Павла Рохлова ответила на новые выводы стороны защиты

Доктор медицинских наук по направлению судебной медицины и патологоанатомии из Красноярска Сергей Парилов на очередном заседании суда по громкому делу о драке на Старом базаре высказал мнение о том, что удар обвиняемого Михаила Старцева не мог стать причиной смерти Павла Рохлова. Жена погибшего уже прокомментировала в сети позицию эксперта.

Судмедэксперт изучил заключение барнаульских коллег и пришел к выводу, что удар, нанесенный бывшим боксером, вряд мог стать причиной смерти погибшего, пишет «Толк».

Возможно, считает он, это связано с травмой, которую погибший получил не ранее чем за 10−12 часов до смерти. Парилов отметил, что погибший был в «хорошем подпитии» на протяжении последних 10 часов, а алкоголь действует как обезболивающее средство и замедляет реакции организма.

Светлана Рохлова опубликовала в Instagram видео, на которых за 10 часов до трагедии ее супруг вовсе не выглядит пьяным или заторможенным. Более того, он ведет автомобиль.

«Прошу понимать, это не эксперт в рамках нашего уголовного дела! Это всего лишь свидетель стороны защиты. Простым языком, ему заплатили, чтобы данный свидетель выразил свою точку зрения в суде и не более того», — написала женщина.

Напомним, громкая драка произошла в ночь на 27 июля 2020 года. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.