Бесстрашная россиянка до ужаса напугала медведя газетой

Российская пенсионерка прогнала бурого медведя, который забрался к ней в дом ночью, сообщает ИА «Чукотка».

Инцидент произошел в городе Билибино. Хищник вломился в дом ночью.

Пожилую женщину разбудили шум и грохот. Она увидела медведя, но не растерялась — скрутила в трубочку газету и избила ею косолапого, указывает Газета.Ru.

Медведь восвояси сбежал, а 71-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Охотоведы обнаружили во дворе следы медведя, но отловить его не удалось.

Ранее мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.

От неожиданности аллигатор длиной 2,5 метра "ошалел" и отпустил женщину, а также вернулся плавать в пруду.

На место происшествия прибыли экстренные службы и поймали крокодила.

О его дальней судьбе ничего не сообщают.