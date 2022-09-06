Мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину

Огромный аллигатор напал на женщину, гулявщую у пруда, сообщает Fox 13.

Люди услышали крики пострадавшей. А ее сосед бросился на помощь, пишет Lenta.ru. Мужчина стал истошно орать.

От неожиданности аллигатор длиной 2,5 метра «ошалел» и отпустил женщину, а также вернулся плавать в пруду.

На место происшествия прибыли экстренные службы и поймали крокодила.

О его дальней судьбе ничего не сообщают.

Ранее гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.

А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.