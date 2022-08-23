Гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом

Огромная рептилия проплыла под мостом, на котором находились несколько человек. В зубах крокодил сжимал труп.
Мужчина решил поплавать в лагуне, но его атаковало животное и он погиб. Также сообщается, что в этой акватории купаться запрещено.
Позже представители власти вытащили тело мужчины из воды и поймали крокодила, сообщает Lenta.ru.
Ранее голову и руки оторвал подростку агрессивный крокодил. Останки погибшего доставили в похоронное бюро, а после передали семье. Также военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца.
А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.