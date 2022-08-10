Голову и руки оторвал подростку агрессивный крокодил

В Индонезии крокодил убил подростка, оторвав ему голову и руки, сообщает The Mirror.

Хищник напал на 15-летнего юношу, когда тот с друзьями ловил рыбу на озере.

Крокодил внезапно набросился на него и утащил его под воду. Друзья пытались помочь, но побоялись агрессивного хищника.

Власти начали поисково-спасательную операцию, которая продлилась три дня.

«Тело жертвы не было извлечено, хотя его видели на поверхности воды, поскольку крокодилы все еще тащат его к середине озера», — объяснил глава городского поисково-спасательного агентства.

В результате, тело удалось извлечь из воды.

У подростка оторваны обе руки, а голова почти полностью отделена от шеи, пишет Lenta.ru. Останки погибшего доставили в похоронное бюро, а после передали семье.

Озеро временно закрыли для туристов.

Ранее военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца.

В водоеме, где погиб ребенок, живут несколько крокодилов, которые раньше никогда не нападали на людей.

Ранее гигантский крокодил выпрыгнул из канала и утащил лабрадора с туристической тропы.

Между тем известный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.