Бетонные конусы «бросились» под колеса УАЗика в Барнауле и перевернули внедорожник

В Барнауле на проспекте Космонавтов перевернулся УАЗик после столкновения с выпиравшими на дорогу конусами, сообщает « Инцидент Барнаул ».

УАЗик перевернулся на крышу после ДТП в Барнауле.

ДТП произошло в районе Шинного завода. Очевидцы отметили, что часть вины за аварию лежит на бетонных конусах.

«Эти конусы выпирали на проезжую часть. Несколько раз на это обращал внимание», — рассказал местный житель.

В комментариях в паблике «Барнаул 22» отметили, что у водителей часто что-то виновато — конусы, столб, рекламный щит, газетный киоск и так далее.

Официальной информации о причинах ДТП пока нет, как и данных о пострадавших.

Ранее в Барнауле автомобиль всмятку разбился о рекламный щит.