Без вести пропал и объявлен в розыск «кремлевский агент ЦРУ»

Предполагаемый информатор американских спецслужб россиянин Олег Смоленков объявлен в розыск как пропавший без вести, следует из базы данных МВД РФ о людях, находящихся в розыске, сообщает РИА Новости .

Ранее CМИ сообщили о том, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Известно, что Олег Смоленков работал в администрации президента (АП) под прикрытием. В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в АП, сообщает ТАСС.

Его должность не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Смоленков не был высшим, так называемым «указным» чиновником — назначался не указом президента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ.

Он считался одним из самых высокопоставленных осведомителей, работавшим внутри российского руководства.

Сначала он выехал с семьей в Черногорию, а затем его след затерялся. По данным американских СМИ, человек, похожий на Смоленкова, был обнаружен в США, пишет bfm.ru. Он живет с семьей в штате Вирджиния.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории со Смоленковым.