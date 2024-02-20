Без вести пропал известный российский альпинист

При подъеме на гребень горы он оставлял спусковые петли для возвращения назад.
Последний раз связь с альпинистом была три дня назад. Он передал, что продолжает спуск, указывает Газета.Ru.
Все это время в районе плохая погода, нет видимости и снегопад.
Ближайшие из Иркутска собрались вылететь в район для поисковый экспедиции. Необходим вертолет для облета горы. Идет сбор средств.
О пике
У пика Аксу высота 5355 метров. Это уникальный скальный пик, являлся одной из главных «супер стен» бывшего СССР.
Ранее альпинистов с обморожениями сняли со склона Эльбруса.
Туристы застряли на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров — российская альпинистка и сопровождающий ее гид из Казахстана.
Спасатели помогли им спуститься в лагерь.
По предварительной информации, альпинисты получили обморожения конечностей.
А 10-летний сибиряк покорил Эльбрус.
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