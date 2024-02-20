Без вести пропал известный российский альпинист

Известный российский альпинист Евгений Глазунов пропал без вести во время соло восхождения на вершину Аксу в Киргизии, сообщает Mountain.ru .

При подъеме на гребень горы он оставлял спусковые петли для возвращения назад.

Последний раз связь с альпинистом была три дня назад. Он передал, что продолжает спуск, указывает Газета.Ru.

Все это время в районе плохая погода, нет видимости и снегопад.

Ближайшие из Иркутска собрались вылететь в район для поисковый экспедиции. Необходим вертолет для облета горы. Идет сбор средств.

О пике

У пика Аксу высота 5355 метров. Это уникальный скальный пик, являлся одной из главных «супер стен» бывшего СССР.

Ранее альпинистов с обморожениями сняли со склона Эльбруса.

Туристы застряли на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров — российская альпинистка и сопровождающий ее гид из Казахстана.

Спасатели помогли им спуститься в лагерь.

По предварительной информации, альпинисты получили обморожения конечностей.

А 10-летний сибиряк покорил Эльбрус.

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