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Происшествия

Без вести пропавшие, неустановленные лица: что известно о масштабном пожаре на складе Wildberries

На складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар — порядка 70 тыс. квадратных метров складских площадей выгорели.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Еще накануне сообщалось, что 54 работников склада не выходят на связь. Однако уже к утру 15 января количество пропавших уменьшилось до 16.

Но они точно находились на складе во время пожара, указывает Газета.Ru. Работники Wildberries постоянно пытаются связаться с ними. Представители компании отправились к данным сотрудникам домой и остаются на связи с их родными. Поиски пропавших осложняются отсутствием у многих из них мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе при эвакуации.

Всего на момент возгорания 13 января на складе находилось 1200 сотрудников компании. Большинство удалось эвакуировать.

Виновные

Следствие уже назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах. Это неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности.

Почему "неустановленные" — пока непонятно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и предоставить все данные о произошедшем.

Выплаты

Выплаты компенсаций продавцам после пожара начнутся 15 января.

Деньги получат те продавцы, товары которых сгорели или пострадали во время ЧП.

Ущерб

Предварительно ущерб оценили в 10 млрд рублей. По другим данным, 13.

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