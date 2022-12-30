Бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные увечья

Бродячая кошка напала на 60-летнюю жительницу Сингапура. Об этом сообщает Asia One.

Женщина гуляла в парке с собакой, когда на питомца набросила бездомная кошка. Пес гавкнул несколько раз на обидчицу, но та в итоге напала на хозяйку.

Женщина пыталась отбиться от агрессивной кошки костылем и даже бросила в нее упаковку креветок, но безуспешно.

Свирепое животное вцепилось в нее, исцарапало и искусало.

«Она отпустила меня только после того, как на помощь пришел незнакомец», — рассказала пострадавшая.

Ранее на барнаульской улице поселились кошачьи киллеры и уходить не собираются.