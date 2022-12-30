Бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные увечья

Женщина гуляла в парке с собакой, когда на питомца набросила бездомная кошка. Пес гавкнул несколько раз на обидчицу, но та в итоге напала на хозяйку.
Женщина пыталась отбиться от агрессивной кошки костылем и даже бросила в нее упаковку креветок, но безуспешно.
Свирепое животное вцепилось в нее, исцарапало и искусало.
«Она отпустила меня только после того, как на помощь пришел незнакомец», — рассказала пострадавшая.
Ранее на барнаульской улице поселились кошачьи киллеры и уходить не собираются.
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