«Существа божественные». На барнаульской улице поселились кошачьи киллеры и уходить не собираются (видео)

В редакцию altapress.ru обратились жители ул. Депутатской. Они рассказали, что не первый год страдают от агрессивных собак, живущих неподалеку. По словам людей, хвостатые не просто пугают взрослых и детей, но и убивают кошек. Наш корреспондент отправился на место и увидел зубастых мучителей в естественной среде.

Мороз и лай

На пересечении ул. Депутатской и ул. Приобская мерзнет, переминаясь на ногах, толпа уставших людей. Их измотал ни столько холод, сколько нежеланные соседи — стая дворняг.

Сколько их здесь жители точно сказать не смогли, но я насчитала пять. Были еще версии: «Да десять-то точно есть. Просто они прячутся».

Люди рассказывают, что собаки беспокоят их не менее пяти лет, примерно с 2017 года.

«Все началось с того, что в одном из домов поселилась женщина и назвала себя зоозащитницей. Словами она не ограничилась и стала подкармливать беспризорных псов, которые всегда были в этой местности», — с возмущением говорит Алла Власова.

Пожилая женщина с красными от холода щеками и волосами, прикрытыми шерстяным платком, тут же подхватывает: «Они кидаются, приходится защищаться камнями. И в огород ко мне заходят, гадят».

По словам людей, названная хозяйка создала собакам настолько комфортные условия, что те не стесняются размножаться. Таким образом, сменилось как минимум одно поколение хвостатых. Щенят выкармливала тоже местная жительница.

Однако всех прирученных брать к себе любительница четвероногих не спешит. Своими силами только кормит: то каши, то косточки.

Лежбище стаи образовалось неподалеку от жилых домов — на пустыре, где уже много лет валяются никому ненужные бетонные плиты, одна на другой.

Туда собаки забираются, скрываясь от холода. Издали можно увидеть, как блестят их глаза. Поначалу, звери совсем не кажутся агрессивными. Даже наоборот — беззащитными перед 30-градусным морозом.

Собаки захватили частный сектор на ул. Депутатской в Барнауле. Анна Кабанова.

«А нам , людям что , жить не надо?»

Мужчина в кожаной куртке, будто не по погоде, продолжает: «На все наши претензии, эта дамочка говорит, мол, собаки — существа божественные. Их нужно беречь. А нам, людям что, жить не надо? В конце концов, пес может быть и напарником, но всегда обязан слушаться человека. А не бросаться на него».

По словам обратившихся, собаки не только голосят днями и ночами, но и бросаются сзади на людей, а также норовят разорвать пакеты с продуктами. Причем, местные говорят, что голодной эту стаю не назовешь.

Но если у взрослых есть еще какие-то силы, чтобы отбиваться от навязчивых хвостов, то за детей боятся куда сильнее.

Злая собака. Михаил Хаустов

«Здесь у нас много ребятишек. Их что теперь, дома держать? Они летом гоняют на самокатах, зимой — на санках. А тут эти собаки не дай бог кинутся», — говорит еще одна обратившаяся.

Детей младшего школьного возраста родителям приходится провожать и встречать. И даже ночью покоя не дождаться.

«У меня муж работает на заправке, устает адски, — говорит Алла Власова, — и вот придет домой, ляжет отсыпаться, а тут лай, вой. Еще однажды, кажется, прошлой зимой, хозяйка эта ночью вышла на улицу с собаками поиграть».

Пес , немецкая овчарка , дрессировка. Ирина Пергаева , altapress.ru.

Нападения на домашних любимцев

Также Алла Власова поделилась кровавым случаем расправы над ее маленькой собакой. Она утверждает, что любимицу покусала та самая уличная стая: «Все подрали — от шеи до попы».

Другие жители рассказали и вовсе о трагедиях, связанных с домашними кошками — «тоже эти разорвали».

Управы не нашлось

За несколько лет «собачьего террора» жители ул. Депутатской и ул. Приобской успели обратиться только к участковому с коллективным заявлением. Ответа, как отмечают обратившиеся, не последовало. В другие ведомства возмущенные пока не обращались.

Полиция. altapress.ru

А вот поговорить с зоозащитницей пытались не однократно. Однако реакции не получили. «Она говорит, что мы все выдумываем», — сокрушаются замерзающие люди. Узнать позицию хозяйки собак решила и я. Но застать ее дома в будний день не удалось.

Тем временем, люди не устают требовать: «Пусть установит у себя на территории вольеры и заберет собак к себе, раз так их любит. А то приручила одна, а страдают все».

Собаки захватили частный сектор на ул. Депутатской в Барнауле. Анна Кабанова.

На обратном пути от дома зоозащитницы, я встретила еще одну местную жительницу, не из числа возмущающихся. Она сказала: «А чего вы боитесь? Меня они не трогают».

В сентябре мы писали о подобной истории, развернувшийся на ул. Боровой в центре Барнаула. Тогда нам удалось пообщаться с сердобольной пенсионеркой, у которой жили (и свободно гуляли по улицам) целыми сворами не только собаки, но и кошки.