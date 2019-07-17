«Было страшно». Свидетели рассказали на суде о жестоком избиении барнаульца Михаила Седова

Стали известны имена двух мужчин, которые видели, как избивали барнаульца Михаила Седова. Это автослесарь Владислав Ярков и директор Барнаульского литейно-механического завода Николай Юрин. Они друзья и соседи по гаражам. В злополучный вечер 2 октября 2018 года, когда произошло убийство Седова, мужчины находились в гаражном кооперативе и вышли из своих боксов, услышав крики. На очередном заседании суда 16 июля они рассказали о жутком насилии, которое совершалось на их глазах.

Последний разговор о рыбалке

В суде продолжилось слушание свидетелей обвинения (репортаж с предыдущего заседания читайте здесь). Выступил председатель гаражного кооператива на ул. Малахова, 107 Андрей Полосухин, который одним из последних видел живым Михаила Седова. Преступление было совершено недалеко от его гаража, но он ничего не слышал, потому что дверь в бокс в тот момент была заперта.

Полосухин и Седов разговаривали минут 20−30 накануне случившегося. Михаил Седов постучался в гараж к своему товарищу, чтобы поделиться впечатлениями от рыбалки. Мужчин объединяло общее увлечение. По словам Полосухина, у его друга было хорошее настроение, он не жаловался, не рассказывал о каких-либо угрозах.

Спустя минут 15−20 после ухода Седова, Полосухину позвонил сосед по гаражу Сергей Образцов и сообщил, что в кооперативе избили человека. Ему в свою очередь сказал об этом знакомый, гараж которого находился на одном из ярусов с противоположной стороны ручья (кооператив, где произошло преступление, состоит из двух многоярусных блоков гаражей, расположенных с разных сторон ручья, — прим. ред.).

Андрей Полосухин вышел из своего бокса, увидел, что ворота в гараж Седова открыты, но его самого и автомобиля там нет. Недалеко от входа стояли выгруженные овощи, на асфальте валялась связка ключей и рядом — лужа свежей крови.

Ключи. СС0

Мужчина закрыл дверь в гараж друга, сначала позвонил их общему знакомому Руслану Нетбайлову, который вскоре приехал на место происшествия, а затем — в полицию.

«Похоже , кого-то убивают»: что увидели с другой стороны ручья

Показания Николая Юрина и Владислава Яркова очень похожи, различаются только в некоторых деталях. Первый приехал в гараж с сыном, чтобы пожарить мясо и колбаски на мангале, второй — чтобы починить автомобиль. Их боксы находятся совсем рядом и мужчины часто общаются.

Они оба услышали крики после десяти вечера и вышли. Николай Юрин четко разобрал имя — кто-то «с надрывом» кричал: «Андрюха!». По словам мужчины, звук был «нечеловеческий», так зовут на помощь в критической ситуации. Ярков тоже рассказал о криках, но слов он не разобрал. Ему смутно послышался мат и угрозы.

Мужчины видели, два темных автомобиля, припаркованных недалеко друг от друга — «капот к капоту». Рядом с ними двое неизвестных ударили потерпевшего металлическим прутом по голове (позже преступники положили орудие на асфальт, прозвучал характерный звук металла). Жертва упала, нападавшие продолжили его бить.

Автомобиль. СС0

Это длилось недолго — минуты две. После преступники волоком дотащили избитого до одного из автомобилей, положили его в багажник, сели в машины на передние сидения, предположительно за руль, и уехали.

Свидетели преступления сказали, что им было очень страшно. У каждого сложилось впечатление, что жертву приехали именно убить — слишком жестоким было насилие.

После происшествия Николай Юрин позвонил своему знакомому сотруднику полиции по фамилии Селезнев, у него тоже гараж в кооперативе. Потом Ярков, Юрин и Селезнев приехали на место преступления.

По словам Яркова и Юрина, там была большая лужа крови и следы волочения человека в багажник. Недалеко находился Андрей Полосухин, который уже вызвал полицию.

Как вели себя подсудимые и потерпевшие

21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, которые обвиняются в убийстве Михаила Седова, на этом заседании суда вели записи показаний свидетелей. Михаил Поспелов задал им пару вопросов.

Мать Михаила Седова Эльвира Адамайтес сидела вместе с наблюдателями и плакала, когда свидетели рассказывали ужасающие подробности преступления. Вдова убитого Виктория Переясловская держалась спокойно, во время показаний она в основном сидела, опустив голову и глядя на стол.

Что случилось с барнаульцем Михаилом Седовым

Пропавший Михаил Седов. Фото предоставлено супругой пропавшего

В ночь со 2 на 3 октября 2018 года барнаульца Михаила Седова жестоко убили. По версии обвинения, подсудимые Михаил Поспелов и Евгений Кочергин избили его монтажками, руками и ногами, затем в багажнике автомобиля жертвы вывезли мужчину в лес недалеко от озера Пионерского, там нанесли ему пять ножевых ранений, от одного из них Седов скончался.

Преступники завладели автомобилем убитого стоимостью чуть более 615 тыс. рублей и наличными деньгами — 2 тыс. рублей. Тело жертвы нашли спустя два дня, 5 октября.