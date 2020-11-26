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Происшествия

Биржевые игры довели жителя алтайского курорта до миллионных потерь

38-летний житель Ярового нашел в интернете компанию, которая предлагает доход от сделок на рынке криптовалюты. Мужчина вложил небольшую сумму и получил прибыль. Это так вдохновило его, что на следующие вклады начинающий трейдер решил взять кредит.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

Достойным вкладом он посчитал миллион рублей, но так как денег не хватало, яровчанин оформил кредит в ближайшем банке на сумму 435 тыс. рублей.

«После того, как потерпевший перечислил на сайт мошенников сумму, он обнаружил, что все его действия в личном кабинете заблокированы», — рассказывают в полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают: уберечься от действий мошенников можно, лишь проявляя бдительность и осторожность.

Ранее жительница Топчихи опубликовала в интернете объявление о продаже дома и стала жертвой мошенников.

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