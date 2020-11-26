Биржевые игры довели жителя алтайского курорта до миллионных потерь

38-летний житель Ярового нашел в интернете компанию, которая предлагает доход от сделок на рынке криптовалюты. Мужчина вложил небольшую сумму и получил прибыль. Это так вдохновило его, что на следующие вклады начинающий трейдер решил взять кредит.