Биржевые игры довели жителя алтайского курорта до миллионных потерь

Достойным вкладом он посчитал миллион рублей, но так как денег не хватало, яровчанин оформил кредит в ближайшем банке на сумму 435 тыс. рублей.
«После того, как потерпевший перечислил на сайт мошенников сумму, он обнаружил, что все его действия в личном кабинете заблокированы», — рассказывают в полиции.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские предупреждают: уберечься от действий мошенников можно, лишь проявляя бдительность и осторожность.
Ранее жительница Топчихи опубликовала в интернете объявление о продаже дома и стала жертвой мошенников.