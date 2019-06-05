Быший капитан сборной России по футболу стал невыездным

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга продолжаются слушания по делу о разводе Аршавина и его супруги Алисы Казьминой, а также взыскании алиментов на содержание 2-летней дочери супругов.

Алиса и ее адвокат настаивают на уплате 350 тысяч рублей алиментов ежемесячно. С этим не согласился Аршавин.

«Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Сейчас задолженность Андрея Аршавина по алиментам составляет около полутора миллионов рублей — то есть он 4 месяца не платил ежемесячно по 350 тысяч рублей», — пояснил адвокат Александр Добровинский.

Следующее заседание по делу назначено на 24 июня, пишет polit.ru.