Битва на сковородах: россияне устроили массовую драку с египтянами из-за туалетов

В Калужской области произошла массовая драка между россиянами и египтянами, пишет Telegram-канал Baza .

Всего в драке принимали участие около 30 египтян и 20 россиян.

Поводом для потасовки стало недовольство россиян из-за шума иностранцев, а также из-за того, что те постоянно засоряют туалеты.

Конфликт начался в общежитии, потом продолжился на улице. Стороны били друг друга в том числе трубами и сковородками, пишет Газета.Ru.

В результате полицейские задержали 18 человек, еще 4 были доставлены в больницу.

Это произошло накануне вечером около общежития института имени Баумана в деревне Пучково.

Ранее на детской площадке произошла массовая драка с убийством.