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Происшествия

На детской площадке произошла массовая драка с убийством

Массовая драка с убийством произошла на детской площадке в подмосковной деревне Сапроново.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Расследованием дела занимаются сотрудники областного управления Следственного комитета, пишет «Мослента».

«Факт драки со смертельным исходом в субботу, 14 мая подтверждаем. Расследование дела ведет областное управление Следственного комитета России», — сказал представитель пресс-службы областного главка МВД.

Видео поножовщины, в результате которой один человек погиб, двое были ранены, опубликовал 17 мая телеканал РЕН ТВ.

Что произошло

По информации источника, в результате конфликта между несколькими людьми пострадали несколько участников. Одному нанесли ножевые ранения — он скончался на месте.

Двоих мужчин в возрасте 32 и 37 лет госпитализировали с колото-резаными ранами.

Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Между тем на Алтае воспитательница детсада ударила ножом приятельницу.

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