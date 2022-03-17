Бывшего чиновника в Барнауле обвинили в халатности и арестовали машину

Бывшего председателя комитета ЖКХ Барнаула обвинили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за бездействие при расселении аварийных домов. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Чиновнику было достоверно известно, что в Барнауле в период с апреля 2015 по февраль 2021 года три многоквартирных дома по ул. Советской Армии, и Западной 1-я были признаны аварийными, а проживающие в них люди подлежали расселению.

«При этом обвиняемый не принял мер, направленных на расселение жильцов аварийный строений и выполнению процедур по изъятию жилых помещений у собственников», — отметили следователи.

Таким образом халатные действия чиновника повлекли нарушение конституционных прав 89 человек на достойные условия проживания.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска на автомобиль обвиняемого наложили арест.