Бывшего директора научного института им. Лисавенко не стали отправлять в тюрьму

Приговор в начале марта был вынесен в суде. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.
По данным следователей, в течение трех лет бывший директор, обладая точными сведениями о выращенной продукции, существенно занижал количество саженцев по бухгалтерским документам. А затем он реализовывал неучтенный товар в корыстных целях.
Следователи подсчитали, что институту был причинен ущерб в размере более 3,8 млн рублей.
Суд принял во внимание раскаяние мошенника и содействие расследованию преступления. О конфискации или штрафе в приговоре ничего не говорится.