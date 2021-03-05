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Происшествия

Бывшего директора научного института им. Лисавенко не стали отправлять в тюрьму

Бывший директор научно-исследовательского института садоводства Сибири им. Лисавенко избежал сурового наказания за мошенничество в особо крупном размере. Он получил 3 года условно с испытательным сроком 4 года, хлтя статья предусматривает до 10 лет наказания.

В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко.
В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко.
Олег Богданов

Приговор в начале марта был вынесен в суде. Об этом сообщает СУСК по Алтайскому краю.

По данным следователей, в течение трех лет бывший директор, обладая точными сведениями о выращенной продукции, существенно занижал количество саженцев по бухгалтерским документам. А затем он реализовывал неучтенный товар в корыстных целях.

Следователи подсчитали, что институту был причинен ущерб в размере более 3,8 млн рублей.

Суд принял во внимание раскаяние мошенника и содействие расследованию преступления. О конфискации или штрафе в приговоре ничего не говорится.

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