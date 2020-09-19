Барнаул в кадре истории. Семь видео-хроник, которые открывают город по-новому

Знаете ли вы, как работали на меланжевом комбинате? А как выглядел свежепостроенный Дворец спорта? Или почему на параде 1919 года барнаульцы были одеты в британскую форму? Об этом расскажут кадры прошлого. «Афиша» собрала самые интересные из них.

Барнаул послереволюционный

Одна из самых известных хроникальных лент — пятиминутная запись 1919 года, найденная в архивах французской кинокомпании. Барнаул той эпохи снял оператор Николя Люсьен Айе, который работал в киноотделе штаба французской армии.

На пленке запечатлены панорамы Соборной площади, лесопильня, прибытие раненых солдат (санитары то и дело оборачиваются на неведомый им объектив), уцелевшие фрагменты зданий после пожара в мае 1917 года.

Самыми ценными краеведы считают фрагменты, демонстрирующие лагерь австро-венгерских и немецких военнопленных, находившийся между современным главпочтамтом и театром музыкальной комедии, и военный парад белогвардейцев 15 июня 1919 года (в декабре 1917 года в городе была установлена Советская власть. Но в июне 1918 года Барнаул взяли белые, здесь они установили власть Временного правительства).

Мобилизованные в белую сибирскую армию жители края были экипированы в британскую пехотную форму, вооружены английскими горными пушками и французскими пулеметами «Сент-Этьен» на траншейных лафетах.

Во фрагментах парада историки рассмотрели иностранцев и военных инструкторов. Среди принимающих парад — английский военный советник Эдвард Стил.

10 декабря 1919 года Барнаул был взят партизанской армией Ефима Мамонтова. Его именем названа улица города и район Алтайского края.

Барнаул строящийся

Много интересного можно увидеть благодаря циклу документальных фильмов «Сибирь на экране».

На пленке 50-х годов запечатлен утопающий в зелени Барнаульский меланжевый комбинат. Дела здесь, судя по хронике, хорошо идут не у всех.

Ведущую работницу фабрики Зинаиду Воротникову перевели в отстающую бригаду, «чтобы вывести ее в передовые». Объявление о ее переводе было помечено «молнией».

На видео Зинаида сама рассказывает, как собирается делать из ткачих «стахановцев» производства. Заодно увидите, как трудились женщины на комбинате.

На хронике, снятой двумя годами позже, проходит совещание архитекторов. На нем они обсуждают план будущей площади Советов (заодно можно сравнить с ее сегодняшним видом).

Мужчина в белой рубашке с коротким галстуком и лихой челкой — Владимир Казаринов, отец Виктора Казаринова — создателя знаменитой лестницы ВДНХ (которую, увы, уже снесли).

Еще можно увидеть кадры строительства участка проспекта Ленина от нынешней площади Октября до Молодёжной улицы. Дома, которые сегодня имеют статус памятников архитектуры, строились практически одновременно.

Барнаул рекордный

В 1959 году в Барнауле открылся «первый медицинский институт». Кинодокументалисты не могли пропустить столь важное событие.

На кадрах снова появляются панорамы центральной улицы. Их можно сравнить с хроникой 1950 года, когда здания только-только начинали возводить.

На проспекте Ленина мало зелени (хотя в этом плане ничего не изменилось), еще меньше — проезжающих машин.

На первомайской демонстрации собрались тысячи жителей. Вход Дома культуры меланжевого комбината (ныне — Молодежный театр Алтая) был завешен полотнами и огромным портретом Ленина.

«Доведем в 1959 году валовый сбор зерна в крае до 500 млн ПД (пудов — Прим. ред.)» — обещали лозунги алтайских аграриев. 500 млн пудов — это почти 8 млн тонн зерна.

Увы, в том году этот рекорд так и не был побит. Даже сейчас по краю в год в среднем собирают 4−6 млн тонн зерна. Но никак не восемь.

Барнаул спортивный

В 1967 году на хронике сохранился вид только что построенного Дворца спорта.

Голос советского диктора разъясняет — Дворец вмещает в себя 6,5 тыс. зрителей, а «мощная холодильная установка легко превращает спортивную арену в искусственный каток».

На открытии спортивного объекта выступали артисты в народных костюмах и на коньках. Пожалуй, сегодня по всей стране не сыскать подобного коллектива.

Барнаул праздничный

В 1979 году о Барнауле сняли целый фильм к 250-летнему юбилею.

На кадрах можно увидеть практически современный вид города — те же старинные деревянные особняки, Демидовская площадь, институт Лисавенко, памятник на площади Победы.

Даже модель парового двигателя Ползунова в краеведческом музее стоит все та же.

Разве что лица у людей — по-настоящему советские. Сегодня таких на улице не встретишь. И зелени в начале 80-х в городе было значительно больше.

Барнаул российский

Еще одни любопытные кадры, снятые любителем в 1998 году, можно найти в сети.

На них интересно рассматривать «голый» Речной вокзал без трех высоток «Аквамарина», желтые пазики, Як-28Л «Лотос» на территории бывшего военного авиационного училища.

«Вишенка» этого любительского видео — проезд на машине по проспекту Ленина и огромная бутылка светлого пива на доме под шпилем (уж такого сегодня точно не представишь!). Ностальгическое настроение коренным барнаульцам будет обеспечено.