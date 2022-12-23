Бывшего директора сибирского лесхоза обвинили в незаконной вырубке деревьев на сумму более 27,5 млн рублей

Экс-директор лесхоза Омской области и его подчиненная обвиняются в незаконной рубке более 2,8 тыс. деревьев, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД по региону.

По версии правоохранительных органов, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в Главное управление лесного хозяйства региона относительно объема произрастающего леса и его породного состава.

В дальнейшем им удалось получить разрешение на сплошную вырубку деревьев.

Соучастники в период с 2019 по 2021 привлекли к работам сотрудников лесхоза и предоставили им инструменты, а также большегрузный транспорт с повышенной проходимостью.

В результате, незаконно вырубленными оказались 2 тыс. 500 сосен, 365 осин, 31 лиственницы, 7 кедров и 5 пихт. Преступление выявили и пресекли сотрудники областного МВД совместно с региональным Управлением ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста.

Все обстоятельства и каналы сбыта незаконно заготовленной древесины устанавливаются.

Ранее стало известно, что Алтай стал лидером Сибири по росту незаконных рубок леса.