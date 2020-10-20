Бывшего главного инженера алтайского завода «Модест» признали виновным в крупной взятке

Бывшего главного инженера «Модеста» признали виновным в получении взятки и мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год он получил более 645 тыс. рублей в виде взятки через посредников от директоров двух компаний Барнаула.

Деньги предназначались для выбора именно этих организаций в качестве поставщиков комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста».

Инженер использовал свое служебное положение и злоупотреблял доверием руководителя, чтобы заключать фиктивные договоры поставок. В итоге он похитил более 1,1 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу.

«В ходе предварительного следствия главный инженер вину в содеянном признал. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 540 тысяч рублей», — сообщили в следственном комитете.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Взятки на «Модесте»

В 2019 году условный срок за взятки получила и экс-гендиректор завода Антонида Устинова. С октября 2014 года по июнь 2018-го она неоднократно получала взятки от компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочную продукцию.

Сумма «отката» составляла порядка 5−6% от товарооборота. Как установило следствие, за обозначенный период «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей.