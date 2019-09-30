Наказание в рассрочку: за что экс-директор алтайского завода «Модест» вновь оказалась на скамье подсудимых

Обвинение настаивало: осужденная совершила общественно опасное деяние, на которое нельзя закрыть глаза только из-за чистосердечного раскаяния. Судя по вынесенному 27 сентября приговору, Алтайский краевой суд к этим доводам прислушался.

Спустя почти два месяца, как экс-директор барнаульского завода «Модест» Антонида Устинова выслушала приговор первой инстанции по своему делу о взятках, ей вновь пришлось оказаться на скамье подсудимых. Прокуратура сочла вынесенное решение чрезмерно мягким и подала апелляцию.

На чем настаивает прокуратура?

То, что решение Ленинского районного суда будет обжаловано, стало понятно сразу после его оглашения. Слишком уж оно отличается от того, на чем настаивало обвинение.

Вместо 8 лет колонии общего режима и штрафа в размере 14 млн рублей, как требовала сторона обвинения, Антониду Устинову приговорили к 7,5 годам условно и 5 годам испытательного срока. Все это время она должна была не менять без уведомления свое место жительства и являться три раза в месяц в соответствующие органы.

Плюс государству Устинова обязана была вернуть 2 млн рублей. Если бы в течение 2,5 лет она погасила весь штраф и не имела административных взысканий, то смогла бы ходатайствовать о снятии уголовного наказания.

В прокуратуре решили — это слишком мягко и несправедливо, учитывая тяжесть совершенного преступления.

«Размер штрафа является несопоставимым. Он установлен в размере значительно меньшим по сравнению со взяткой, при этом осужденная имеет постоянный ежемесячный доход и значительное количество движимого и недвижимого имущества в собственности. Супруг осужденной также трудоспособен. Кроме того, размер штрафа вынесен с нарушением закона, так как санкции статьи предусматривают исчисление, исходя из увеличения кратности самой взятки», — говорится в апелляции прокуратуры.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Что совершила Антонида Устинова? По версии следствия, с октября 2014 года по июнь 2018-го она получала множественные взятки от компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочную продукцию. Сумма «отката» составляла порядка 5−6% от товарооборота. Как установило следствие, за обозначенный период «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей. Несложно посчитать, что 7 млн рублей в качестве вознаграждения упали в карман директору завода.

Правоохранительные органы также решили, что, продвигая «Фармстекло» в качестве единственного поставщика тары на «Модест», Устинова шла в разрез с антимонопольным законодательством.

В качестве дополнительного наказания обвинение предложило лишить Устинову права занимать руководящие должности в коммерческих и госструктурах на 10 лет.

Что говорил адвокат подсудимой?

С доводами прокуратуры сторона защиты, конечно, не согласилась, при чем ни по одному пункту. Вадим Киреев, представлявший в суде интересы обвиняемой, настаивал, что решение первой инстанции вынесено обосновано и его надо оставить в силе.

В суде он предоставил документы, подтверждающие, что в августе Антонида Устинова не имела постоянного места работы, по его словам, ее уволили буквально за пару дней до заседания в Ленинском районном суде. Теперь она вновь имеет постоянное место работы. Антонида Устинова устроилась бухгалтером в барнаульскую компанию «Трал комплекс», занимающуюся строительными работами.

Здание Алтайского краевого суда. Анна Зайкова

По словам адвоката, проблемы со здоровьем у его подзащитной продолжаются. Копии врачебных заключений он передал судье.

Что касается супруга Устиновой, которого прокуратура назвала трудоспособным, то здесь у защиты были возражения. Вадим Киреев сообщил, что мужчина готовится к плановой операции, которая должна пройти в декабре.

Не согласен он и с доводом о чрезмерной мягкости приговора.

Вадим Киреев,

адвокат Антониды Устиновой:

В части утверждения о чрезмерной мягкости хочу сказать, что за данное преступление в качестве основного наказания также предусмотрен и штраф, в нашем случае все гораздо строже. Говорить о мягкости здесь нельзя.

Суд СС0

Защитник продолжил — кратность штрафа относительно суммы взятки принимается только в случае, если это основное наказание. Но это не случай Устиновой.

О чем говорила сама обвиняемая?

После прений сторон Антониде Устиновой предложили высказаться, но она ответила, что ей нечего в дополнение сказать.

«Тогда ваше последнее слово», — настаивала судья.

Экс-директор «Модеста» в этот раз оказалась не многословной. В отличие от предыдущего заседания в Ленинском районном суде, где она как на духу рассказала, почему брала взятки, куда их тратила и как поняла, что ошиблась, в этот раз эмоций было гораздо меньше. Но слезинку Устинова все же обронила.

Кто передавал осужденной взятки? Следствие установило, что чаще всего «откаты» экс-директору «Модеста» перечисляла директор компании «Фармстекло» Инна Сидорова на ее карточку в Сбербанке. Взятки были регулярными и многократными. Устиновой приходило то по 80 тыс., то по 800 тыс. рублей. Все факты перечисления денег были подтверждены.

Антонида Устинова. Олег Богданов

Антонида Устинова,

бывший директор молочного завода «Модест»:

Я полностью согласна с защитником, приговор считаю справедливым, вину признаю полностью, искренне раскаиваюсь. И прошу все оставить без изменения.

На этом, казалось бы, Антонида закончила, но к ней возникли еще вопросы.

О чем спрашивала судья?

Как и в прошлый раз больше всего судью интересовала тема семейной недвижимости. В марте нынешнего года, когда стало уже понятно, что в отношении Устиновой проводится разбирательство (впервые ее допросили 11 февраля, — прим. ред.) она неожиданно вместе с мужем переводят доли квартиры на улице Малахова дочери Яне Алиевой. Ей же отошел и гаражный бокс общей площадью 19 кв. метров в этом же доме.

В этом же месяце осужденная подписала брачный договор, разделив с супругом Алексеем еще одно жилье. В собственности у нее осталась только одна квартира на Павловском тракте.

Обвинению, как впрочем и судье, такая спешка в оформлении жилищных отношений показалась подозрительной.

«Поясните, почему именно в этот момент вы решили переоформить недвижимость», — задали Устиновой вопрос.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Антонида вновь начала рассказывать, что разделить квартиры планировалось еще за год до случившегося. «У меня были некоторые семейные проблемы, вот и решили все разделить, как полагается, — заверила она. — Проблемы есть и сейчас со всеми этими уголовными делами».

Вступился за свою подзащитную и адвокат. Он заметил, что в ходе переоформления Устинова не только отдавала жилье, но и оформляла некоторые доли на себя, а значит, не старалась что-то скрыть.

Какое решение вынес краевой суд?

Апелляционное определение было вынесено через 20 минут. Алтайский краевой суд основное наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет условно и 5 лет испытательного срока оставил без изменения. В тюрьме Устинова сидеть не будет.

Зато ей существенно увеличили штраф в пользу государства — с 2 до 7 млн рублей с копейками, то есть однократно сумме ее взятки.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Кроме того, экс-директору «Модеста» придется расстаться и с гаражным боксом на улице Антона Петрова. Прокуратура настаивала, что суд прошлой инстанции не смог дать четкого определения по данному имуществу.

По всем остальным пунктам приговор остался без изменения. Антонида Устинова, слушая его, внешне оставалась спокойной и только в конце спросила, а можно ли сумму штрафа погасить в рассрочку. С этим вопросом судья направил ее уже к судебным приставам.