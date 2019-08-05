Взятки на развлечения: почему прокурор требовал жесткого наказания для гендиректора «Модеста»

8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 14 млн рублей — такое наказание требовала прокуратура в отношении экс-гендиректора молочного завода «Модест» Антониды Устиновой. Кроме того, сторона обвинения настаивала на аресте ее имущества. Сама Устинова слезно просила не изолировать ее от общества. Судя по вынесенному 2 августа приговору, суд услышал ее мольбы.

Как Устинова получала взятки?

Почти 3,5 года бывший гендиректор завода «Модест» Антонида Устинова получала взятки. Деньги на ее счет в Сбербанке перечисляла Инна Сидорова. Она является учредителем московской компании «Фармстекло», которая на протяжении многих лет поставляла на барнаульский завод бутылочки под детскую молочку. Тару «Фармстекло» изготовила специально под алтайского производителя.

Их преступный сговор начался 17 октября 2014 года, в этот день Устинова и Сидорова по телефону договорились об откатах. Сумма должна была составлять порядка 5−6% от товарооборота.

Как установило следствие, с обозначенного момента и до июня 2018 года «Фармстекло» и подконтрольные ему фирмы поставили на «Модест» продукции на общую сумму 126 млн рублей. 7 млн рублей в качестве вознаграждения упали в карман директору завода.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Как оказалось, взятки были регулярными и многократными. На банковскую карточку Устиновой приходило то по 80 тысяч, то по 800 тысяч рублей. Все факты перечисления денег были подтверждены. Сама Сидорова следователям рассказала, что отправляла директору «Модеста» деньги. Иногда за нее это делали другие люди, но чаще она сама.

При этом злоумышленницы постоянно были на связи. За 3,5 года они наговорили по телефону 257 минут.

В чем призналась обвиняемая?

Суд над Антонидой Устиновой длился недолго — прошло всего два заседания. На заключительном обвиняемой дали последнее слово. Экс-директор «Модеста» положила в карман платок, встала со скамьи, вышла к трибуне перед судьей, сказала лишь пару слов и тут же расплакалась.

Антонида Устинова,

генеральный директор «Модест»:

Всю жизнь я старалась жить честно, быть примером для других, у меня никогда не было конфликтов с законом. А сегодня меня судят и для меня это ужасно. Разрушена вся моя жизнь, моя репутация, и я понимаю, что некого в этом винить, кроме себя самой.

Как и во время следствия, так и на суде Антонида Устинова свою вину полностью признавала. В своем последнем слове она рассказала, что «поддалась соблазну», реальное наказание за которое она в тот момент не осознавала. Озарение пришло в июне 2018 года.

По словам обвиняемой, в одной из программ на телевидении она узнала, насколько суровым может оказаться срок по делам об экономических преступлениях. В тот же день она позвонила Сидоровой и сказала, чтобы та больше не делала перечислений.

Все полученные миллионы Антонида Устинова, с ее слов, тратила на развлечения и поездки. «Как легко пришли, так и ушли», — сообщила она.

Антонида Устинова. Олег Богданов

Антонида Устинова,

генеральный директор «Модест»:

Я узнала, что суровое наказания получают и те люди, от действий которых нет прямого ущерба. После этого жила в страхе за свои прошлые действия и старалась все забыть. Работала с еще большей энергией и полностью отдавалась работе. Но через какое-то время со стороны полиции начались вопросы. Я призналась сразу и сделала явку с повинной. Прошу учесть не мои прошлые заслуги, а тот факт, что я не закоренелый преступник и не потеряна для общества. Оступилась в первый и, поверьте, в последний раз в жизни.

На чем настаивала сторона обвинения?

По факту получения взяток у представителя прокуратуры особых дополнений не было — их обвиняемая полностью признала. А вот по имуществу вопросы возникли.

Как оказалось, весной 2019 года Антонида Устинова провела несколько сделок с недвижимостью. Например, вместе с мужем оформила договор дарения на свои доли в квартире на улице Малахова на дочь Яну Алиеву. Ей же отошел и гаражный бокс общей площадью 19 кв. метров в этом же доме.

Яна Алиева , дочь Антониды Устиновой Анна Зайкова

Также обвиняемая подписала брачный договор, разделив тем самым с супругом Алексеем еще одно жилье. В собственности у нее осталась только одна квартира на Павловском тракте.

Обвинение такая спешка в оформлении жилищных отношений насторожила. По версии прокуратуры, сделано это было намеренно, чтобы скрыть имущество. Уже в тот момент Антониде Устиновой стало понятно, что в отношении нее начались проверки, потому что первый допрос с ней провели 11 февраля. Такова версия прокуратуры.

В этой связи в суд поступило ходатайство о наложении ареста на все три обозначенные квартиры, два гаражных бокса и автомобиль Hyundai, купленный в 2013 году и находящийся сейчас в пользовании Алексея Устинова. Доводы обвинения суд в этом вопросе принял.

Представитель прокуратуры на суде попыталась уточнить у Устиновой, готова ли она подтвердить, что деньги от Инны Сидоровой шли на погашение ипотеки, как она говорила ранее на стадии следствия. От этих показаний Устинова отказалась.

Обвинение требовало жесткое наказание для руководителя «Модеста» — 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в 14 млн рублей, в два раза больше, чем получила Устинова от контрагентов в виде взяток.

Что говорил адвокат подсудимой?

Вадим Киреев, представлявший в суде интересы обвиняемой, с доводами в отношении умышленного сокрытия имущества Устиновой не согласился. По его словам, квартира на Малахова только формально принадлежала Антониде. На самом деле жилье покупала ее дочь Яна. Ей в этом помогал муж и крестный, с которым у девушки доверительные отношения, настаивал адвокат.

По его словам, ипотеку оформили на Устинову только потому, что сама Яна в этот момент находилась в декрете и займ ей не давали.

Относительно другого имущества он заявил, что куплено оно было не на взятки, а за деньги от продажи другого жилья, доставшегося Антониде и ее мужу в наследство.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

О самой обвиняемой он говорил много и пафосно. Характеристики с места работы у нее только положительные, закон она до этого не нарушала. Напротив, имеет множество наград и поощрений, в том числе и от Минсельхоза России.

Вадим Киреев,

адвокат:

Личность подсудимой изучена достаточно полно. Это ответственный руководящий работник, добившийся в своей карьере существенных успехов, снискавший заслуженное уважение и отмеченный многими благодарностями. Имя Антониды Устиновой занесено на городскую доску почета. Она — председатель общественного совета при управлении по пищевой промышленности, а также входит в состав совета по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города Барнаула Сергее Дугине.

Адвокат отметил, что Устинова действительно брала взятки, но при этом экономического урона своему предприятию не наносила. Тара закупалась качественная и по рыночной цене, заострил внимание Киреев. Он также отметил, что в период руководства его подзащитной завод «Модест» демонстрировал положительную динамику развития.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Общественной опасности в деянии раскаявшейся Антониды Устиновой адвокат не нашел и призвал суд дать ей возможность исправиться без реального срока наказания.

Какое решение вынес суд?

Судя по приговору, судья Надежда Кемпф его словам вняла. В результате Устинова получила 7,5 лет лишения свободы условно. Штраф — 2 млн рублей. В течение 5 лет Антонида Устинова будет на испытательном сроке. Арест со всего ее имущества сняли.

Если в течение 2,5 лет она сможет погасить весь штраф и не будет иметь административных взысканий, то сможет ходатайствовать о снятии с нее уголовного наказания.

Как рассказала altapress.ru сама подсудимая, вынесенным решением она удовлетворена и оспаривать его не намерена. Будет ли это делать прокуратура, требовавшая более суровое наказание, не известно. На принятие решения у ведомства есть 10 дней.