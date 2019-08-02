Директор барнаульского завода «Модест» осталась довольна приговором суда по делу о взятке

Сторона обвинения требовала приговорить Устинову к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и наложить штраф в размере 14 млн рублей.
Но судья Ленинского районного суда Барнаула приняла во внимание положительные характеристики Устиновой, состояние ее здоровья и полное раскаяние в содеянном и не стала назначать более суровое наказание.
Но штраф руководителю «Модеста» выплатить все же придется, пусть и не такой существенный. Он составит 2 млн рублей. Также судья назначила Антониде Устиновой максимальный испытательный срок — 5 лет.
Altapress.ru Устинова сообщила, что обжаловать приговор не будет.
Напомним, руководителя завода «Модест» обвиняли в получении взятки на общую сумму чуть более 7 млн рублей. Деньги ей небольшими суммами в течение 3,5 лет перечисляли представители компании «Фармстекло», поставлявшей на предприятие бутылочки для молока и кисломолочной продукции.
100% акций компании «Модест» находится в собственности Алтайского края. Предприятие специализируется на выпуске детского питания.