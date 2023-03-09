Бывшего мэра Белгорода задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова на два месяца отправили под стражу, сообщает РИА Новости .

Задержанный в наручниках.

Он подозревается в получении взятки — автомобиля стоимостью почти 3 млн рублей.

Операцию по задержанию в аэропорту проводили силовики регионального управления ФСБ, указывает Газета.Ru. Экс-мэр собирался вылететь в Узбекистан.

В октябре прошлого года мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Иванов перешел на новое место работы. В какую структуру — не уточнялось.

Иванова избрали на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года, напоминает bfm.ru.